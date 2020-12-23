"Він – фантастичний. Він з однаковою інтенсивністю атакує і захищається. Він грає на позиції шістки, вісімки і десятки в різних системах.

Коваленко може стати гравцем Бенфіки

Він дуже розумний гравець. Мені він дуже подобається. Він може грати в будь-якій команді на будь-якому стадіоні", – цитує Каштру Record.

До слова, в поточному сезоні Віктор Коваленко не може похизуватись постійним місцем у стартовому складі – в його активі 8 неповних матчів в УПЛ (4 голи) та 3 в Лізі чемпіонів. Останнім часом ЗМІ повідомляють про інтерес до гравця від Аталанти, Удінезе, Наполі та Бенфіки.

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