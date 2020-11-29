"Якщо бути відвертим – нам не вдалося підготувати цю гру. Єдине, що ми спробували за 48 годин відновити хлопців і просто приїхати на матч.

СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Найбільшою проблемою є календар. Минулий сезон ми завершили півфіналом Ліги Європи, а через три дні вже почали новий сезон, не відпочиваючи зовсім. У інших команд, які досягли цих стадій єврокубків, було 7-15 днів на відпочинок. Ми через три дні почали новий сезон.

У такому ритмі багато ігрових нюансів, принципів забувається, вони губляться. У нас немає тренувань, щоб навчитися чомусь новому. Працюємо тільки на відновлення. І крім цього щільного календаря, нас вразила хвиля коронавірусу, деякі футболісти отримали травми. Знаємо, що Дніпро-1 зараз страждає також від певних кадрових проблем.

Ми живемо таким життям зараз: прилітаємо, виїжджаємо на матчі, граємо. Напевно, потрібно 40 гравців, щоб проводити матчі в такому режимі. Я ні в якому разі не кажу це, щоб себе захистити. Просто адміністрації всіх клубів повинні розуміти, наскільки важко зараз готувати команду.

Це абсолютно новий виклик. І ми дивимося на всі чемпіонати – всюди постійні сюрпризи. Одні і ті ж команди грають дуже нестабільно", – цитує Каштру офіційний сайт СК Дніпро-1.

Шахтар на відстані трьох очок від Динамо розташувався на другому місці, СК Дніпро-1 – 11-й.

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