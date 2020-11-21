"Горнякам" и без всех нынешних сложностей обычно трудно играть матчи с командой Владимира Шарана, а здесь играть придется буквально на пределе возможностей. В текущем сезоне мы уже видели разный Шахтер – и тот, который положил на лопатки Реал в Мадриде, и тот, который со счетом 0:6 проиграл Боруссии М.

"Шахтер инфицирован ментально": Каштру оценил готовность к матчу с Александрией

Вроде, тренерский штаб "горняков" знает, как готовить команду к матчу после приезда сборников, вроде уже не первый раз это происходит, но без накладок все равно не обходится. Мне кажется, что несмотря на неплохой выбор, который есть у Каштру, на поле против Александрии выйдет тот, кто, условно говоря, просто будет живым.

Наставник Шахтера будет смотреть, в первую очередь, на игровой тонус подопечных, и решать, бросить ли в бой тех, кто был все это время у него под рукой. Это сложное решение для коуча "горняков", но у него все-таки есть выбор – вспомните только, как фактически резервный состав Шахтера сыграл с Реалом", – цитирует Бакалова Команда 1.

Заметим, уже сегодня, 21 ноября, Шахтер сыграет с Александрией в 10 туре УПЛ. Начало матча в 17:00.

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ