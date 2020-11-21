"Играть с Александрией всегда тяжело. У нас были очень непростые матчи, и мы знаем, что так же произойдет еще раз. И в то же время, только развивая качественную игру, не отходя от своих принципов в атаке и обороне, мы будем ближе к победам.

Каштру пожаловался на трудности подготовки игроков Шахтера из-за коронавируса

Наша цель на сезон – стать чемпионами. Мы будем добиваться этой цели на лимите своих сил, даже понимая, что этот сезон очень нетипичен. Возможно, кто-то не понимает, как Ливерпуль проигрывает, пропустив 7, Юнайтед – 6, Германия – Испании, мы – Боруссии М ... Все мы понемногу начинаем осознавать, что публика на стадионах – решающий фактор, психологическая стабильность является сверхважной.

А мы сейчас очень нестабильны и не можем среагировать в сложные моменты так же, как делали это раньше. Все мы инфицированны ментально, психологически. Впереди серьезная борьба. Постараемся сделать все, чтобы это преодолеть", – сказал Луиш Каштру в эфире Shakhtar News.

Заметим, уже сегодня, 21 ноября, Шахтер сыграет с Александрией. Начало матча в 17:00.

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