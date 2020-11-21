У Шахтера сезон получается очень непростым. До сих пор подопечные Луиша Каштру не вышли на первую позицию в УПЛ, от Боруссии М в ЛЧ команда потерпела поражение со счётом 0:6, а значение разгрома Динамо в Классическом унижается критической кадровой ситуацией киевлян и удалением Сидорчука. Можно было бы парировать успехами резерва "горняков" с Реалом и Интером – мол, мы же смогли справиться с трудностями – но дерби в принципе не было слишком успешным в статистическом плане. В этом поединке почти половина передач дончан оказалась поперечной, показатель пасов на продвижение был хуже посредственного, а голы прилетели из ничего. Словом, жизнь Шахтера после этой победы отнюдь не улучшилась.

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К этим проблемам добавляется разбалансированность физической формы на фоне матчей сборной, после которых "горняки" традиционно начинают слабо. Тут ещё и отсутствие поединка против Швейцарии добавляет хлопот тренерскому штабу. Впрочем, не стоит переоценивать значение этих факторов – они являются нормой для чемпиона. Команда при этом остаётся лидером по ожидаемым очкам, имеет лучшую атаку УПЛ и базовую оборону сборной, у неё всё более-менее нормально с кадрами, а опыт тяжёлых матчей у футболистов колоссальный. Шахтер готов побеждать Александрию – просто прямо сейчас у "желто-черных" чуть больше шансов на сенсацию.

Правда, в текущем сезоне подопечные Владимира Шарана не так опасны, чем в предыдущих. Александрийцы чередуют как результаты, так и качество своего футбола – причем менять плохую игру на хорошую этот коллектив может прямо по ходу матча. Как следствие, "жёлто-черные" идут в середине турнирной таблицы УПЛ. Чувствуется, что это "домашний" коллектив: в родных стенах он одержал пять побед, четыре раза забив по четыре гола и отобрав очки у Десны – на выезде же были зафиксированы поражения не только Динамо, но и Олимпику с Минаем.

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Матчи против Шахтера подопечным Владимира Шарана всегда давались неплохо – в последних трёх поединках были две ничьи (0:0 и 2:2) и одна победа дончан (3:2). Для "горняков" александрийцы являются очень неприятным соперником – они умело закрываются, навязывают кучу единоборств и быстро контратакуют. Все эти качества остаются с "жёлто-черными" и сегодня, однако Александрия крайне стабильна. Словом, от этой команды сейчас можно ожидать как провала, так и сенсации.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные на COVID-19: Бухал, Мирошниченко, Гордиенко – Коваленко, Корниенко, Коноплянка, Исмаили

Дисквалифицированы или отсутствуют по другим причинам: Бондаренко (Александрия, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Патрик – Тете, Антонио, Соломон – Мораес

Александрия: Панькив – Дубра, Бабогло, Вантух – Пашаев, Банада, Гречишкин, Третьяков – Лучкевич, Ковалец – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрия точно даст бой, но не факт, что сразу. В матче против Динамо, например, подопечные Владимира Шарана провалили старт поединка, но постепенно он становился более нервным, а под конец "жёлто-черные" могли и ничью вырвать. Нечто похожее может случится и в матче против Шахтера.

Так или иначе, "горняки" должны побеждать. Нынешняя Александрия слабее прошлогодней – сегодня это середняк, а не претендент на Лигу чемпионов. Легко не будет, но любой результат, кроме победы чемпиона, станет сенсацией.

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