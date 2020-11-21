"Гірникам" і без усіх нинішніх складнощів зазвичай важко давалися матчі з командою Володимира Шарана, а тут грати доведеться буквально на межі можливостей. У поточному сезоні ми вже бачили різний Шахтар – і той, який поклав на лопатки Реал у Мадриді, і той, який з рахунком 0:6 програв Борусії М.

"Шахтар інфікований ментально": Каштру оцінив готовність до матчу з Олександрією

Начебто, тренерський штаб "гірників" знає, як готувати команду до матчу після приїзду збірників, начебто вже не перший раз це відбувається, але без накладок все одно не обходиться. Мені здається, що незважаючи на непоганий вибір, який є у Каштру, на поле проти Олександрії вийде той, хто, умовно кажучи, просто буде живим.

Наставник Шахтаря буде дивитися, в першу чергу, на ігровий тонус підопічних, і вирішувати, чи кинути в бій тих, хто був увесь цей час у нього під рукою. Це складне рішення для коуча "гірників", але у нього все-таки є вибір – згадайте тільки, як фактично резервний склад Шахтаря зіграв з Реалом", – цитує Бакалова Команда 1.

Зауважимо, вже сьогодні, 21 листопада, Шахтар зіграє з Олександрією у 10 турі УПЛ. Початок матчу о 17:00.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ