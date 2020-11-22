"Анализировать судейство не в моих привычках, я не буду этого делать. Госпожа арбитр принял решение, что это удаление. Скажу, что я видел и почувствовал: Мораес поскользнулся, это было не специально. Думаю, это видно. То, как он поскользнулся и врезался в соперника, было неожиданно для самого игрока.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

Арбитр принял решение об удалении. Оно произошло очень рано. У нас и так было столько проблем к игре. К сожалению, не смогли победить, а это была наша цель", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Мораес был удален в матче против Александрии еще на 31 минуте. Это стало одной из главных причин неожиданной ничьей Шахтера с подопечными Шаран (1:1).

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