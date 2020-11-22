Каштру: Мораєс послизнувся, це було не спеціально
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо вилучення Жуніора Мораєса у матчі 10-го туру УПЛ проти Олександрії.
"Аналізувати суддівство не в моїх звичках, я не буду цього робити. Пані арбітр прийняла рішення, що це вилучення. Скажу, що я бачив і відчув: Мораєс послизнувся, це було не спеціально. Думаю, це видно. Те, як він послизнувся і врізався в суперника, було несподівано для самого гравця.
Вилучення Мораєса та несподівана втрата очок "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Олександрія – 1:1
Арбітр прийняв рішення про вилучення. Воно відбулося дуже рано. У нас і так було стільки проблем до гри. На жаль, не змогли перемогти, а це була наша мета", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, Мораєс був вилучений у матчі проти Олександрії ще на 31 хвилині. Це стало однією з головних причин несподіваної нічиї Шахтаря із підопічними Шарана (1:1).
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