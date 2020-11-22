"Аналізувати суддівство не в моїх звичках, я не буду цього робити. Пані арбітр прийняла рішення, що це вилучення. Скажу, що я бачив і відчув: Мораєс послизнувся, це було не спеціально. Думаю, це видно. Те, як він послизнувся і врізався в суперника, було несподівано для самого гравця.

Вилучення Мораєса та несподівана втрата очок "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Олександрія – 1:1

Арбітр прийняв рішення про вилучення. Воно відбулося дуже рано. У нас і так було стільки проблем до гри. На жаль, не змогли перемогти, а це була наша мета", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Мораєс був вилучений у матчі проти Олександрії ще на 31 хвилині. Це стало однією з головних причин несподіваної нічиї Шахтаря із підопічними Шарана (1:1).

Шахтар не зумів обіграти Олександрію та відпустив Динамо – Мораєс залишив "гірників" на годину в меншості