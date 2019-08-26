Каштру – о разгроме Мариуполя: Целью было не пропустить, но, к сожалению, это нам не удалось

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над Мариуполем в 5 туре чемпионата Украины.

"Мы хорошо начали матч, создали огромное количество голевых моментов и реализовали три. Игра была особенной для нас, мы постоянно атаковали.

Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

Была вариативность, проводили начало атаки через фланг, продвигали мяч между линиями, ускорялись и раскрывали оборону соперника. Такой тип действий позволил нам создать несколько голевых моментов, и первый тайм завершился со счетом 3:0.

Достигли главной цели – победы. Второй целью было не пропустить, но, к сожалению, это нам не удалось. В принципе, 5:1 – заслуженный и справедливый результат.

Забитых мячей могло быть гораздо больше, но судить сейчас не будем: что игра показала, то показала", – передает слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

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