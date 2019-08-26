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Каштру – о разгроме Мариуполя: Целью было не пропустить, но, к сожалению, это нам не удалось

08:26 2 Читати українською
Каштру – о разгроме Мариуполя: Целью было не пропустить, но, к сожалению, это нам не удалось
Луиш Каштру / Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над Мариуполем в 5 туре чемпионата Украины.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

"Мы хорошо начали матч, создали огромное количество голевых моментов и реализовали три. Игра была особенной для нас, мы постоянно атаковали.

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Была вариативность, проводили начало атаки через фланг, продвигали мяч между линиями, ускорялись и раскрывали оборону соперника. Такой тип действий позволил нам создать несколько голевых моментов, и первый тайм завершился со счетом 3:0.

Достигли главной цели – победы. Второй целью было не пропустить, но, к сожалению, это нам не удалось. В принципе, 5:1 – заслуженный и справедливый результат.

Забитых мячей могло быть гораздо больше, но судить сейчас не будем: что игра показала, то показала", – передает слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Шахтер - Мариуполь Луиш Каштру Луиш Каштру
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