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Каштру – про розгром Маріуполя: Метою було не пропустити, але, на жаль, це нам не вдалося

08:26 17 Читать на русском
Каштру – про розгром Маріуполя: Метою було не пропустити, але, на жаль, це нам не вдалося
Луїш Каштру / Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Маріуполем у 5 турі чемпіонату України.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

"Ми добре почали матч, створили величезну кількість гольових моментів і реалізували три. Гра була особливою для нас, ми постійно атакували.

Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Була варіативність, проводили початок атаки через фланг, просували м'яч між лініями, прискорювалися і розкривали оборону суперника. Такий тип дій дозволив нам створити кілька гольових моментів, і перший тайм завершився з рахунком 3:0.

Досягли головної мети – перемоги. Другою метою було не пропустити, але, на жаль, це нам не вдалося. В принципі ж 5:1 – заслужений і справедливий результат.

Забитих м'ячів могло бути набагато більше, але судити зараз не будемо: що гра показала, те показала", – передає слова Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Шахтар - Маріуполь Луїш Каштру Луїш Каштру
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