Каштру – про розгром Маріуполя: Метою було не пропустити, але, на жаль, це нам не вдалося

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Маріуполем у 5 турі чемпіонату України.

"Ми добре почали матч, створили величезну кількість гольових моментів і реалізували три. Гра була особливою для нас, ми постійно атакували.

Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Була варіативність, проводили початок атаки через фланг, просували м'яч між лініями, прискорювалися і розкривали оборону суперника. Такий тип дій дозволив нам створити кілька гольових моментів, і перший тайм завершився з рахунком 3:0.

Досягли головної мети – перемоги. Другою метою було не пропустити, але, на жаль, це нам не вдалося. В принципі ж 5:1 – заслужений і справедливий результат.

Забитих м'ячів могло бути набагато більше, але судити зараз не будемо: що гра показала, те показала", – передає слова Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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