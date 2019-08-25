Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер без проблем победил Мариуполь в матче 5-го тура УПЛ (5:1). Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь.

Шахтер не ощутил никаких проблем с Мариуполем. Уже на 15-й минуте матча счет был 3:0 – дубль оформил Тете, а еще один гол забил Жуниор Мораес. Еще в первом тайме подопечные Бабича сократили разрыв в счете, но арбитр отменил взятие ворот.

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Во второй половине игры в ворота Гальчука влетели еще 2 мяча – Тайсон реализовал пенальти, а точку поставил Маркос Антонио. Между этими голами Мариуполь все же "размочил" счет – отличился Вакула.

Шахтер набрал 15 очков и со 100-процентным показателем возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 5 очков гандикапа. Мариуполь с 4 баллами остался девятым.