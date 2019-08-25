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Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

22:06 112 Читати українською
Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча 25.08.2019/ ФК Шехтар

Шахтер без проблем победил Мариуполь в матче 5-го тура УПЛ (5:1). Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

Шахтер не ощутил никаких проблем с Мариуполем. Уже на 15-й минуте матча счет был 3:0 – дубль оформил Тете, а еще один гол забил Жуниор Мораес. Еще в первом тайме подопечные Бабича сократили разрыв в счете, но арбитр отменил взятие ворот.

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Во второй половине игры в ворота Гальчука влетели еще 2 мяча – Тайсон реализовал пенальти, а точку поставил Маркос Антонио. Между этими голами Мариуполь все же "размочил" счет – отличился Вакула.

Шахтер набрал 15 очков и со 100-процентным показателем возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 5 очков гандикапа. Мариуполь с 4 баллами остался девятым.

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