Шахтар легко розбив Маріуполь: дива Тайсона та Марлоса, дубль Тете, ефектні "п'ятки" та відсутність напруги в дербі

Донецький Шахтар розгромив Маріуполь (5:1) у 5-му турі УПЛ – забивали Тете, Тайсон, Мораєс і Антоніо. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар яскраво відсвяткував 150-річчя Донецька, не відчувши жодних проблем у протистоянні з Маріуполем. Формально цей поєдинок вважається "дербі", але всі розуміють, наскільки воно конкурентне і принципове.

За "приазовців" традиційно не грали орендовані у "старшого брата" футболісти, тому Олександр Бабич навіть не сформував повноцінну заявку. А от Луїш Каштру виставив на матч бойовий склад з усіма зірками – Тайсон, Марлос, Мораєс, Степаненко вийшли з перших хвилин. Словом, все було зрозуміло ще до стартового свистка.

Шахтар вирішив відразу зробити справу. Марлос і Тайсон, які в ролі вільних художників розривали суперника по всьому полю, вивели на ідеальну позицію Тете – молодий бразилець більярдним ударом від стійки послав м'яч у дальній кут.

Через 3 хвилини лідери "гірників" зробили для Тете ще один гол. Безпосереднім асистентом цього разу був Марлос, а Тайсон зробив ключову вертикальну передачу з опорної зони. У Тете й так все в порядку з реалізацією, а в цьому епізоді йому ще й допоміг рикошет.

Ще декілька миттєвостей по тому рахунок став розгромним. Марлос, Мораєс, Тайсон, Тете, Тайсон, Мораєс – класна комбінація в один дотик завершилася голом Жуніора. Маріуполь усім складом сидів перед власним штрафним майданчиком, але Шахтарю це не заважало перепасовуватися там, вмикати "дриблінг на носовичку" та робити все, що заманеться.

Господарі не мали жодних проблем, вони могли забити і 10 голів, і 20. Аби було бажання. Тете подачею з кутового знайшов голову Хочолави – з ударом грузина впорався голкіпер, а простріл Мораєса заблокували захисники.

Шахтар трішки послабив тиск, тому Маріуполь спробував огризнутися. Путря з передачі Мишньова навіть вразив ворота "оранжево-чорних", перекинувши Пятова, однак арбітри вгледіли офсайд. Путря і Мишньов на двох організували ще одну атаку з ударом – повз ціль.

Потім Шахтар повернувся до знущань. Черговий удар Тете парирував голкіпер. Далі була зразкова атака через все поле з диригентом Тайсоном – бразилець тягнув м'яч, обігрувався з партнерами та показував їм, куди бігти. Ісмаїлі завершив цей випад ударом у ближній кут, де на місці був Гальчук. Відразу подача з кутового, і Ісмаїлі вже головою б'є по воротах – трішки не точно.

"Гірники" не соромилися грати п'ятками у чужому штрафному: то Марлос ефектно відкине під удар Тайсону, то Мораєс переведе на Коваленка. Все дуже красиво, але контраст між рівнем команд ставав неймовірно разючим.

У другому таймі ситуація не змінилася. Тайсон, дивлячись в протилежну сторону (!), вирізав розкішний пас у штрафний майданчик Маріуполя крізь кількох опонентів прямо в ноги Тете – вінгер не переграв воротаря. Продовжували виблискувати українські збірники Мораєс з Марлосом.

Перший заробив сумнівний пенальті (Яворський спершу явно зіграв у м'яч) після хаосу від "приазовців", який легко реалізував Тайсон. А Марлос, виконавши ще низку фінтів, пішов з поля та не приховував незадоволення заміною перед Луїшем Каштру. Дійсно, грати в такому матчі – неабияка насолода.

До слова, у перерві наставник Шахтаря випустив на поле Бондаря та Антоніо, замінивши Матвієнка та Степаненка відповідно. До розгрому хотів долучитися Коваленко, проте його удар парирував Гальчук зі стійкою на пару. Потім воротар Маріуполя впорався з дальнім пострілом Тайсона.

Шахтар повністю розслабився та дозволив надпринциповому опоненту забити гол престижу. Дентінью, Додо та Антоніо в статиці на правому фланзі спостерігали, як Вакула проривається повз них, обігрується з Федорчуком і пробиває по воротах. Рикошет від Хочолави дезорієнтував Пятова.

На 83-й хвилині Маркос Антоніо встановив підсумковий рахунок – 5:1. Він сам розпочав результативну атаку, а гольовий пас п'ятою віддав Мораєс. Фантастичний момент на останній хвилині мав Тищенко, якого на порожні ворота вивів Федорчук, але форвард дивом з двох метрів пробив мимо. Фінальний свисток зафіксував легку перемогу "гірників" у 5-му турі УПЛ.

Шахтар набрав 15 очок і з 100-відсотковим показником очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи 5 очок гандикапу. Маріуполь з 4 балами залишився дев'ятим.

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