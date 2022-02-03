"Мбаппе – очень хороший игрок, его имя на слуху в нашей команде уже много лет. Его контракт истечет, и может случиться так, что в будущем он наденет нашу футболку.

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Но сейчас он – игрок ПСЖ, а они – наши соперники. Поэтому единственная мысль: хорошо сыграть против него на поле. Если я сыграю и он будет на поле, мы сойдемся на одном фланге", – цитирует Карвахаля Marca .

Напомним, парижане и мадридцы вскоре встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Особую окраску противостояние приобретает, ведь пресса долгое время сватает Килиана Мбаппе в Мадрид. Сам игрок открыто говорил о желании перейти в лагерь "бланкос".

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