"Мбаппе – дуже добрий гравець, його ім'я на слуху в нашій команді вже багато років. Його контракт закінчиться, і може статися так, що в майбутньому він одягне нашу футболку.

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Але зараз він – гравець ПСЖ, а вони – наші суперники. Тому єдина думка: добре зіграти проти нього на полі. Якщо я зіграю і він буде на полі, ми зійдемося на одному фланзі", – цитує Карвахаля Marca.

Нагадаємо, парижани й мадридці незабаром зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Особливого забарвлення протистояння набуває, адже преса тривалий час сватає Кіліана Мбаппе в Мадрид. Сам гравець відкрито говорив про бажання перейти до табору "бланкос".

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