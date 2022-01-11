Кроос заинтригован трансферами Мбаппе и Холанда в Реал: "Это самые интересные игроки на рынке"
Лидер Реала Тони Кроос оценил возможность перехода Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда на Сантьяго Бернабеу.
"Если принимать во внимание ситуации с их контрактами и их уровень, то сейчас это самые интересные игроки на рынке.
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Реал всегда борется за лучших игроков, и они оба – в этой категории. Но я не могу сказать, чем все закончится, ведь я не являюсь президентом", – заявил Кроос в интервью Sky Sport Deutschland.
Заметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ завершается летом, а переезд в столицу Испании является только вопросом времени. С Холандом ситуация сложнее: за игроком, кроме Реала, охотятся еще Барселона и Манчестер Сити.
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