"Если принимать во внимание ситуации с их контрактами и их уровень, то сейчас это самые интересные игроки на рынке.

"Реал предложил по Мбаппе 50 млн евро", - агент заинтриговал зимней трансферной бомбой

Реал всегда борется за лучших игроков, и они оба – в этой категории. Но я не могу сказать, чем все закончится, ведь я не являюсь президентом", – заявил Кроос в интервью Sky Sport Deutschland .

Заметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ завершается летом, а переезд в столицу Испании является только вопросом времени. С Холандом ситуация сложнее: за игроком, кроме Реала, охотятся еще Барселона и Манчестер Сити.