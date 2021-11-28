"На самом деле я разочарован. Когда ты ведешь в такой игре, но упускаешь победу, это разочаровывает.

Нищета и блеск Жоржиньо в видеообзоре матча Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1

Я горжусь игроками и персоналом по итогам этой недели. В непростой ситуации мы попытались выжать максимум. Но осталось немного горькое послевкусие. Мы приехали за победой. Не буду врать, немного разочарован.

Я не думаю, что там вообще был пенальти. У них было много ударов. Давид дважды выручил нас – мы на это рассчитывали перед матчем. Помимо этого мы чувствовали себя довольно комфортно. Конечно, мы хотим играть лучше. Но я думаю, мы хорошо оборонялись. Я ничуть не могу критиковать игроков.

Покидать стадион с чувством разочарования, что для успеха немного не хватило – это позитив", – приводит слова Каррика BBC Sport.

Отметим, что на Стэмфорд Бридж команды обменялись голами после перерыва – на гол Санчо "синие" ответили реализованным пенальти в исполнении Жоржиньо.

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