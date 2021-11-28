"Насправді я розчарований. Коли ти ведеш у такій грі, але втрачаєш перемогу, то це розчаровує.

Злидні та блиск Жоржінью у відеоогляді матчу Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1

Я пишаюся гравцями та персоналом за підсумками цього тижня. У непростій ситуації ми спробували витиснути максимум. Але залишився трохи гіркий післясмак. Ми приїхали за перемогою. Не брехатиму, трохи розчарований.

Я не думаю, що там взагалі був пенальті. У них було багато ударів. Давід двічі виручив нас – ми на це і розраховували перед матчем. Поза цим ми почувалися доволі комфортно. Звісно, ми хочемо грати краще. Але я думаю, що ми добре оборонялися. Я анітрохи не можу критикувати гравців.

Покидати стадіон з відчуттям розчарування, що для успіху трохи забракло – це позитив", – наводить слова Карріка BBC Sport.

Відзначимо, що на Стемфорд Брідж команди обмінялися голами після перерви – на гол Санчо "сині" відповіли реалізованим пенальті від Жоржінью.

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