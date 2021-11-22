Исполняющий обязанности главного тренера МЮ Майкл Каррик дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе перед матчем ЛЧ против Вильярреала.

"Для меня было удовольствие работать с Уле. Я желаю ему всего лучшего. Оказаться на этом посту – большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче. Мы с нетерпением ждем завтрашней игры.

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Я готов исполнять обязанности наставника команды столько, сколько нужно. Пусть это будет одна игра, две или сколько бы то ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне", – цитирует Каррика сайт манкунианцев.

Напомним, Юнайтед уволил Сульшера после поражения от Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, где "красные дьяволы" после 12-ти туров расположились на 8-й строчке.

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