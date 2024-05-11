"Желание одно – увидеть хороший футбол в исполнении лучших команд Украины.

"Шахтер сейчас в хорошей форме": экс-капитан Динамо оценил работу Шовковского перед Классическим

Я не вижу, с кем Шахтер может потерять очки, если обыграет Динамо. Им все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим. Хотелось бы увидеть Динамо на уровне такого наиболее ответственного поединка. Обе команды подходят к игре в оптимальном состоянии.

Индивидуально Шахтер сильнее из-за бразильцев, которые здорово работают с мячом и делают разницу на поле. В защите у дончан есть проблемы, которые может использовать Динамо. Мне кажется, что киевляне стали сильнее. Молодежь прибавляет со временем. Сейчас мы видим, что в Динамо микроклимат в порядке. Вернулся Ярмоленко, который очень много дает этой команде.

А насчет того, что Шахтер заявил, что строит сильнейшую команду в истории... Поживем-посмотрим. Для того, чтобы этот Шахтер был лучшим в истории, надо хотя бы Лигу конференций выиграть", – сказал Шаран в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, дуэль между Шахтером и Динамо состоится уже сегодня, 11 мая, на Арене Львов. Начало встречи в 18:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ