Виконувач обов'язків головного тренера МЮ Майкл Каррік дав свою першу прес-конференцію у новому статусі перед матчем ЛЧ проти Вільяреала.

"Для мене було задоволення працювати з Уле. Я бажаю йому всього найкращого. Опинитись на цій посаді – велика честь. Наразі я зосереджений на наступному матчі. Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашню гру.

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Я готовий виконувати обов'язки наставника команди стільки, скільки потрібно. Нехай це буде одна гра, дві чи скільки б там не було. Але зараз я думаю лише про завтрашній день", — цитує Карріка сайт манкуніанців.

Нагадаємо, Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, де "червоні дияволи" після 12-ти турів розташувались на 8-й сходинці.

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