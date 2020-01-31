Карраско вернется в Атлетико

Бельгийский хавбек Янник Феррейра Карраско получит второй шанс засиять в Ла Лиге.

Похоже, что мадридцам не удалось подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, поэтому "матрасники" сосредоточились на возвращении Феррейры Карраско, который сейчас выступает за китайский Далянь Ифан.

Карраско получил шанс продолжить карьеру в АПЛ

"Янник Феррейра Карраско возвращается в Атлетико! Вопрос о возвращении бельгийца решен", – написал в twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Напомним, 26-летний бельгиец ранее уже защищал цвета Атлетико в 2015-2018 годах.

в прошлом сезоне чемпионата Китая Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 7-ю ассистами.

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