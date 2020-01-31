Карраско повернеться в Атлетіко

Бельгійський хавбек Яннік Феррейра Карраско отримає другий шанс засяяти у Ла Лізі.

Схоже, що мадридцям не вдалось підписати нападника ПСЖ Едінсона Кавані, тому "матрацники" зосередились на поверненні Феррейри Карраско, який зараз виступає за китайський Далянь Іфан.

Карраско отримав шанс продовжити кар'єру в АПЛ

"Яннік Феррейра Карраско повертається в Атлетіко! Питання про повернення бельгійця вирішене", – написав у twitter журналіст Sky Sport Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 26-річний бельгієць раніше вже захищав кольори Атлетіко у 2015-2018 роках.

у минулому сезоні чемпіонату Китаю Карраско провів 25 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 7-ма асистами.

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