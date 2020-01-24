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Карраско получил шанс продолжить карьеру в АПЛ

11:26 71 Читати українською
Карраско получил шанс продолжить карьеру в АПЛ
Янник Феррейра Карраско / Фото ФК Далянь Ифан

Полузащитник китайского Далянь Ифан и сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско может перебраться на Туманный Альбион.

Янник Феррейра Карраско является одной из приоритетных трансферных целей Кристал Пэлас, сообщает Daily Mail.

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На подписании 26-летнего бельгийца лично настаивает наставник Пэлас Рой Ходжсон. Перградой может стать зарплата хавбека, которая сейчас составляет в Китае 210 тысяч евро в неделю.

После 24-х туров АПЛ Кристал Пэлас находится на 11-й строчке. В текущем сезоне чемпионата Китая Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 7-ю ассистами. Напомним, Янник известен своими выступлениями за мадридский Атлетико.

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