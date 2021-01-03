Хавбек аргентинцев попал на радары клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло. По его словам, Аль-Айн недавно обращался в Ривер Плейт относительно Карраскаля и попросил цену за 22-летнего колумбийца.

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В клубе категорически заявили, что готовы распрощаться с Хорхе лишь за клаусулу, которая составляет 20 млн евро. Другие варианты не рассматриваются. Арабы хотели подписать его в январе до того, как появится спрос из Европы.

К слову, ранее сообщалось об интересе к 22-летнему полузащитнику от ЦСКА Москва и Фиорентины. В сезоне 2019/20 Хорхе Карраскаль провел 25 матчей в футболке Ривер Плейт, отличился 5 голами и 3 ассистами. В аргентинский клуб колумбиец перебрался из Карпат.

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