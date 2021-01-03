Карраскаль получил экзотический вариант продолжения карьеры – Ривер Плейт запугал покупателей клаусулой
Полузащитник Ривер Плейт Хорхе Карраскаль продолжает привлекать внимание клубов из разных чемпионатов.
Хавбек аргентинцев попал на радары клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло. По его словам, Аль-Айн недавно обращался в Ривер Плейт относительно Карраскаля и попросил цену за 22-летнего колумбийца.
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В клубе категорически заявили, что готовы распрощаться с Хорхе лишь за клаусулу, которая составляет 20 млн евро. Другие варианты не рассматриваются. Арабы хотели подписать его в январе до того, как появится спрос из Европы.
К слову, ранее сообщалось об интересе к 22-летнему полузащитнику от ЦСКА Москва и Фиорентины. В сезоне 2019/20 Хорхе Карраскаль провел 25 матчей в футболке Ривер Плейт, отличился 5 голами и 3 ассистами. В аргентинский клуб колумбиец перебрался из Карпат.
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