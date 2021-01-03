Хавбек аргентинців потрапив на радари клубу із Саудівської Аравії, повідомляє журналіст TyC Sports Сезар Луїс Мерло. За його словами, Аль-Айн нещодавно звертався у Рівер Плейт щодо Карраскаля та запросив ціну за 22-річного колумбійця.

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У клубі категорично заявили, що готові попрощатись з Хорхе лише за клаусулу, яка складає 20 мільйонів євро. Інші варіанти не розглядаються. Араби ж хотіли підписати його в січні до того, як з'явиться попит із Європи.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до 22-річного півзахисника від ЦСКА Москва та Фіорентини. У сезоні 2019/20 Хорхе Карраскаль провів 25 матчів у футболці Рівер Плейт, відзначився 5 голами та 3 асистами. В аргентинський клуб колумбієць перебрався із Карпат.

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