Карраскаль отримав екзотичний варіант продовження кар'єри – Рівер Плейт залякав покупців клаусулою
Півзахисник Рівер Плейт Хорхе Карраскаль продовжує привертати увагу клубів із різних чемпіонатів.
Хавбек аргентинців потрапив на радари клубу із Саудівської Аравії, повідомляє журналіст TyC Sports Сезар Луїс Мерло. За його словами, Аль-Айн нещодавно звертався у Рівер Плейт щодо Карраскаля та запросив ціну за 22-річного колумбійця.
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У клубі категорично заявили, що готові попрощатись з Хорхе лише за клаусулу, яка складає 20 мільйонів євро. Інші варіанти не розглядаються. Араби ж хотіли підписати його в січні до того, як з'явиться попит із Європи.
До слова, раніше повідомлялось про інтерес до 22-річного півзахисника від ЦСКА Москва та Фіорентини. У сезоні 2019/20 Хорхе Карраскаль провів 25 матчів у футболці Рівер Плейт, відзначився 5 голами та 3 асистами. В аргентинський клуб колумбієць перебрався із Карпат.
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