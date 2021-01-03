Кубок Марадоны

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 2:2

Голы: Абила, 10, Вилья, 86 – Джиротти, 74, Борре, 77

Удаления: Кампусано, 58 – Перес, 80

Бока и Ривер подошли к очной встрече в статусе лидеров группы А – огня и без того принципиальному противостоянию добавила турнирная ситуация. В составе хозяев в центре обороны вышел бывший защитник Динамо Карлос Самбрано, а за гостей с первых минут играл экс-лидер Карпат Хорхе Карраскаль.

Карраскаль эффектным голом присоединился к разгромной победе Ривер Плейт в Кубке Либертадорес

Футболисты Бока Хуниорс открыли счет быстрым голом на десятой минуте. Ривер Плейт в попытках отыграться много контролировал мяч, но моментов почти не создавал. Один из лучших шансов забить имел Карраскаль, однако он попал в штангу.

Хорхе выглядел довольно слабо (прошла только половина обыгрышей, проиграл 65% дуэлей), хотя и заработал пару важных фолов и отдал две передачи под удар. Тренер снял его на 68-й минуте, после чего началось самое интересное.

Джиротти, который вышел вместо Карраскаля, сразу сравнял счет. А помогла ему ошибка Карлоса Самбрано – перуанец в борьбе с автором гола упал. Арбитр не увидел нарушения, а Джиротти беспрепятственно расстрелял ворота.

El 1-1 parcial: gran centro de Montiel para el cabezazo goleador de Federico Girotti pic.twitter.com/sY1qOMGiWv — River Plate (@RiverPlate) January 3, 2021

Еще через три минуты Ривер Плейт вышел вперед голом Борре. Камеры выхватили расстроенного Тевеса – Карлитос вышел на поле в дебюте второго тайма. Операторы знали, кого выделить. Тевес прорвался на оперативный простор и выдал классный пас на Вилью – 2:2.

Great ball from Tevez for Villa’s equalizer. PARTIDAZO pic.twitter.com/xa2q5myP3g — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) January 3, 2021

Итоговая ничья в пользу Бока Хуниорс. "Генуэзцы" остались на первом месте благодаря лучшей разнице голов – очков у команд поровну. В финал выходит только победитель группы. Поэтому в последнем пятом туре Ривер Плейт должен обыгрывать Индепендьенте с более крупным счетом, чем Бока – Архентинос Хуниорс.

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