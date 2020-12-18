Кубок Либертадорес, 1/4 фіналу

Насьональ – Ривер Плейт – 2:6

Голы: Коуго, 45+1, Сантьяго Родригес, 54 – Карраскаль, 28, Де Ла Круз, 45, Сукулини, 50, Борре, 67, 73, 80

Удаление: Рочет, 18 (Насьональ)

Счет в матче открыл именно Карраскаль, который получил передачу из центра поля, убрал защитника и точным ударом в девятку не оставил шансов вратарю. Де Ла Круз удвоил преимущество аргентинцев, однако Коуго перед перерывом сократил отставание. В начале второй половины команды снова обменялись голами, а дальше Борре отметился хет-триком и добил Насьональ.

Карраскаль голом помог Ривер Плейту разгромить соперника в Копа Либертадорес

Отметим, что это был ответный – в первой встрече Ривер Плейт одержал победу (2:0). В полуфинале аргентинцы встретятся с Палмейрасом, первый поединок состоится 6 января, а ответный – через неделю.