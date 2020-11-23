"Брендан Роджерс, без сомнения, лучший британский тренер. Возможно, вы попробуете возразить, что он слишком рано оказался в Ливерпуле, но я думаю, что он хорошо поработал, максимально приблизившись к первому за 30 лет чемпионству.

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Он фантастический тренер, отлично поработавший в Лестере, поэтому я думаю, что его следующим местом работы может стать Челси или Арсенал. Возможно, вернуться в Ливерпуль либо тренировать Манчестер Юнайтед ему будет сложно из-за своего прошлого, но он получит топ-работу в этой стране, возможно, даже в сборной Англии", – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, что Роджерс работает с Лестером с февраля 2019-го. Под его руководством "лисы" финишировали 9-ми в сезоне 2018/19 и пятыми в следующей кампании.

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