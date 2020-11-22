Ливерпуль – Лестер – 3:0 – видео голов и обзор матча
22 ноября 23:31 - Читати українською
Ливерпуль победил Лестер в 9 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Лестер на Футбол 24.
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Кадровые проблемы вызвали у фанов Ливерпуля опасения, но даже без ряда ключевых игроков "красные" легко укротили Лестер. Отметим Диогу Жоту, который после своего перехода забил в четвертом домашнем матче подряд. Такого не делал ни один игрок мерсисайдцев за всю историю.
Ливерпуль разгромил Лестер и догнал Тоттенхэм на вершине АПЛ
Таким образом, Ливерпуль набрал 20 очков и догнал Тоттенхэм на вершине турнирной таблицы, уступая "шпорам" только по разнице мячей. Лестер, имея в активе 18 зачётных баллов, опустился на четвёртую позицию.
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