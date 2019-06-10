Каррагер объяснил, почему ван Дейк не получит "Золотой мяч" – у легенды Ливерпуля свой кандидат

Бывший защитник "красных" Джейми Каррагер не верит, что голландец будет претендовать на индивидуальный приз.

"Я видел, что Вирджил является фаворитом в борьбе за награду по мнению букмекеров. Однако, думаю, победителем станет Месси – слишком редко "Золотой мяч" берут центральные защитники.

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Каннаваро выиграл его в 2006 году благодаря победе на чемпионате мира. Игра ван Дейка не слишком менялась по ходу сезона. Он отлично играл в каждом из матчей, а победа в Лиге чемпионов окончательно утвердила тот факт, что он является одним из лучших игроков мира.

Раньше всегда выделяли Рамоса и Пике, ведь они выигрывали трофеи со своей сборной. При этом далеко не факт, что они выступали лучше, чем Вирджил. Именно поэтому ван Дейк должен беспокоиться по поводу поражения в Лиге Наций. Да, это не чемпионат мира, но тоже небольшой трофей для него и его страны", – заявил Каррагер в комментарии Mirror.

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Напомним, Вирджил ван Дейк вместе с Ливерпулем одержал победу в Лиге чемпионов этого года, одолев Тоттенхэм со счетом 2: 0 ..