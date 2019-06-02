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Ван Дейк признал, что Месси – до сих пор лучший на планете и заслуживает "Золотой мяч"

13:38 60 Читати українською
Ван Дейк признал, что Месси – до сих пор лучший на планете и заслуживает "Золотой мяч"
Ван Дейк против Месси / фото из соцсетей

Защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк после финала Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0) поделился мыслями относительно борьбы за "Золотой мяч".

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Я думаю, что Месси – лучший игрок планеты, поэтому считаю, что он заслуживает награду, пока продолжает играть.

Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Я не думаю о "Золотом мяче". Если каким-то образом это произойдет – конечно, я приму это. Но вряд ли это возможно. Месси – до сих пор лучший в мире. Играет он в финале Лиги чемпионов или нет, неважно", – цитирует ван Дейка AS.

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

После триумфа в ЛЧ многие обозреватели считают Вирджила ван Дейка одним из фаворитов на "Золотой мяч" в 2019 году. Преимуществом над Лионелем Месси, в шестой раз выигравшим "Золотую бутсу", в частности, является невероятный проход Ливерпулем Барселоны в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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