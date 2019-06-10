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Карраґер пояснив, чому ван Дейк не отримає "Золотий м'яч" – у легенди Ліверпуля свій кандидат

16:26 643 Читать на русском
Карраґер пояснив, чому ван Дейк не отримає "Золотий м'яч" – у легенди Ліверпуля свій кандидат
Вірджил ван Дейк / Reuters

Колишній захисник "червоних" Джеймі Карраґер не вірить, що нідерландець претендуватиме на індивідуальний приз.

"Я бачив, що Вірджил є фаворитом у боротьбі за нагороду на думку букмекерів. Проте, думаю, переможцем стане Мессі – аж надто рідко "Золотий м'яч" беруть центральні захисники.

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Каннаваро виграв його в 2006 році завдяки перемозі на чемпіонаті світу. Гра ван Дейка не дуже змінювалася по ходу сезону. Він відмінно грав в кожному з матчів, а перемога в Лізі чемпіонів остаточно затвердила той факт, що він є одним з найкращих гравців світу.

Раніше завжди виділяли Рамоса і Піке, адже вони вигравали трофеї зі своєю збірною. При цьому далеко не факт, що вони виступали краще, ніж Вірджил. Саме тому ван Дейк повинен турбуватися з приводу поразки в Лізі Націй. Так, це не чемпіонат світу, але теж невеликий трофей для нього і його країни", – заявив Карраґер у коментарі Mirror.

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Нагадаємо, Вірджил ван Дейк разом з Ліверпулем здобув перемогу у цьогорічній Лізі чемпіонів, здолавши Тоттенхем з рахунком 2:0.

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Теги
Англія Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Золотий м'яч
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