Роналду о борьбе за "Золотой мяч": Я выиграл три трофея и провел очередной удачный сезон – что еще я могу сделать?

Португалец остался доволен своими выступлениями в сезоне 2018/19.

Роналду считает, что достиг значительных успехов в составе Ювентуса и родной национальной команды.

"Сборная Португалии переживает очень хороший период с 2016 года, когда мы выиграли Евро, а теперь стали победителями в Лиге наций. Получаю удовольствие от выступления за национальную команду. Очень важно получать удовольствие и выигрывать титулы со сборной.

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Поддержка была потрясающей. Болельщики очень помогли мне и всей команде в матче с Нидерландами. У меня не было каких-либо амбиций, потому что я чувствую себя хорошо. Я пытаюсь помочь молодым игрокам, а они пытаются помочь мне, это идеальное сочетание.

Я выиграл три трофея и был в порядке, как и всегда. Не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя, что я еще могу сделать?

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Заслуживаю я "Золотой мяч"? Я не знаю, предоставлю право голоса тем, кто оценивает мою работу", – цитирует Роналду AS.

В сезоне 2018/19 португалец выиграл чемпионат и Суперкубок Италии с Ювентусом, а также победил в финале Лиги наций со сборной Португалии. Если Роналду получит "Золотой мяч" в 2019 году, то станет единственным в мире шестикратным обладателем награды.

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