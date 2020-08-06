"Все идет по плану", – функционер Карпат объяснил роль новой эмблемы, которая вызвала массу негодования в сети

"После ребрендинга Карпат очень много возмущенных комментариев и запросов объяснить, что происходит. Спокойно, все идет по плану. Ужас новой эмблемы – абсолютно сознательное решение, она нам тоже не нравится. Этот логотип не будет иметь ничего общего с будущим обновленных Карпат.

Карпаты передали права собственности на свою историческую эмблему организации, которая создана несколько дней назад

Извините, что так мало информации пока. Происходит куча всего и не обо всем можно говорить, это может повредить клубу. Наберитесь терпения – скоро все станет на свои места", – написал Болотников в Facebook.

Напомним, Карпаты сделали ребрендинг клуба и презентовали новый логотип. Права на историческую эмблему "зелено-белые" передали фанатам клуба.

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