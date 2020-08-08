Карпати у першому спарингу міжсезоння обіграли Львів у матчі з сімома голами

Товариський матч

Карпати – Львів – 5:2

Голи: Гудзінський, 38, гравець на перегляді, 53, Козак, 67, 73, Карабін, 76 – Слюсар, 58 (авт), Хімчак, 90

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У першому поєдинку у рамках підготовки до старту сезону карпатівці під керівництвом Романа Гнатіва, тренера юніорської команди, впевнено перемогли ПФК Львів. Поєдинок відбувся на заміській тренувальній базі "левів" у Брюховичах, повідомляє прес-служба клубу.

Матч завершився впевненою перемогою Карпат, які спромоглися забити у ворота суперника 5 голів, на що Львів спромігся відповісти лише двічі.

За підсумками минулого сезону УПЛ, "зелено-білі" посіли останню сходинку та покинули елітний дивізіон. Однак Карпати не змогли дограти чемпіонат, оскільки були зняті з розіграшу через неявку на два матчі безповажних причин.

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