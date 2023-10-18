Карпаты официально продлили контракт с лидером – его хотели "своровать" другие клубы и натурализовать для другой страны
Карпаты уберегли себя от бесплатной потери одного из ключевых игроков.
Львовский клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с вратарем Андреем Кожухарем до 30 июня 2026 года.
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Предыдущее соглашение завершалось уже следующим летом, что не давало покоя другим клубам. СМИ сообщали об интересе к голкиперу со стороны молдавского Шерифа и нескольких представителей УПЛ. Речь также шла о желании сборной Молдовы натурализовать 24-летнего Кожухаря, родившегося в Тирасполе.
Напомним, вратарь присоединился к Карпатам перед началом сезона. После 12 туров Первой лиги Кожухарь является лучшим по количеству пропущенных мячей (всего 7) и "сухих" матчей (также 7).
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