У поєдинку 13-го туру другого за силою дивізіону Нива Бузова на своєму полі поступилась Карпатам (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга, 13-й тур

Нива Бузова – Карпати – 0:1

Гол: Чачуа, 61

Вилучення: Шалфєєв, 88 – Сухар, 90+3

Карпати офіційно продовжили контракт з лідером – його хотіли "поцупити" інші клуби і натуралізувати для іншої країни

Центральний матч туру у Першій лізі відбувся у Бучі, де Нива Бузова приймала Карпати. У першому колі лідери групи А у Львові розписали бойову нічию (1:1). Шалфєєв на 4-й хвилині небезпечно стріляв з далекої відстані, але м'яч пройшов над поперечиною воріт "левів". За мить Сергійчук опинився на газоні у штрафному львів'ян, але арбітр сигналізував про офсайд і пенальті не дав.

Перший небезпечний момент Карпати створили лише на 11-й хвилині, коли удар Підлепенця з близької відстані заблокував захисник. Згодом Костенко вийшов сам на сам з кіпером Ниви, але положення поза грою завершило перспективну комбінацію. Запекла боротьба супроводжувалась жорсткими стиками і численними порушеннями – команди бились за кожен клаптик поля.

В середині тайму Костенко стріляв з далекої відстані у дальній кут – неточно. Турчанов відповів гарматним пострілом з лінії штрафного – Рябов заблокував. За десять хвилин до завершення тайму Льопка дивом зреагував на удар Невеша з гострого кута, а Дворовенко не дав добити сферу у порожні ворота. Вже у доданий час Костенко таки розмочив рахунок, але арбітр знову зафіксував офсайд і все залишилося без змін.

Після відпочинку Карпати забили вдруге – цього разу вже без претензій від рефері: Полегенько правим флангом з центру поля прокинув далі на Чачуа і той з гострого кута прошив Льопку. Нива майже одразу могла відігратись, коли після навісу зі штрафного Будняк добивав м'яч – бракувало лічених сантиметрів.

В середині тайму Чачуа мав оформлювати дубль і ставити крапку у матчі, але з близької відстані не зумів переграти Льопку, замикаючи простріл – кіпер Ниви у падінні зумів ногою відбити м'яч. За мить Шалфєєв з розвороту завершував комбінацію бузівчан, але знову сфера пролетіла впритирку зі стійкою. На 88-й хвилині Нива залишилась у меншості – Шалфєєв заробив другу жовту за те, що зрубав Демченка в центрі поля. Вже у доданий час склади вирівнялись – Сухар врізав в обличчя супернику і побачив перед собою другий "гірчичник".

Зрештою, матч завершився перемогою Карпат, яка принесла команді Маркевичів 33 очки – "леви" вже на 11 пунктів випереджають Ниву Бузова, яка залишилась другою.

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