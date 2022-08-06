Украинский голкипер Роман Лёпка продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Сроки и условия соглашения не сообщаются, известно лишь, что 25-летний вратарь присоединился к команде Андрея Тлумака в статусе свободного агента.

Напомним, Лёпка – воспитанник кропивницкой Зирки. Именно там он дебютировал во время матча УПЛ в марте 2017 года против Ворсклы. После расформирования команды перешел в винницкую Ниву, где не был основным вратарем, сыграв за сезон 2018/19 всего 3 матча.

Запасным кипером он оставался и в Ингульце, за который играл только в матчах Кубка Украины. В 2020-м присоединился к Кривбассу. Война заставила его уехать за границу и приютиться в клубе Чески Брод, где он играл до 30 июня. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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