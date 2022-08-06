Український голкіпер Роман Льопка продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Карпати оголосили про підписання екс-гравця Динамо

Терміни та умови угоди не повідомляють. Відомо лише, що 25-річний воротар приєднався до команди Андрія Тлумака у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Льопка – вихованець кропивницької Зірки. Саме там дебютував у березні 2017 року під час матчу УПЛ проти Ворскли. Після розформування команди перейшов у вінницьку Ниву, де не був основним воротарем, зігравши за сезон 2018/19 лише 3 матчі.

Запасним кіпером він залишався і в Інгульці, за який грав лише в матчах Кубка України. У 2020-му приєднався до Кривбаса. Війна змусила його виїхати за кордон і прихиститися у клубі Ческі Брод, де він грав до 30 червня. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

Карпати обіграли Ниву в дербі Галичини – новачок забив дебютний гол вже на 3-й хвилині