Карпаты обыграли Ниву в дерби Галичины – новичок забил дебютный гол уже на 3-й минуте
Команда Андрея Тлумака минимально победила Ниву Тернополь в контрольном матче.
Товарищеский матч
Карпаты Львов – Нива Тернополь – 1:0
Гол: Дуць, 3
Судьбу игры представителей Первой лиги на львовском стадионе Украина решил единственный гол, забитый уже на третьей минуте. Розыгрыш углового завершился точным ударом защитника Игоря Дуця, буквально несколько дней назад ставшего игроком Карпат. Центрбек "зелено-белых" удачно сыграл на добивании и вывел львовян вперед.
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Подопечные Андрея Тлумака продолжали атаковать и имели еще несколько моментов (в одном из эпизодов после удара Климца за Ниву сыграла штанга), но голов больше не было. 1:0 – минимальная победа львовян.
Для Карпат это вторая победа на сборах (ничья с Вересом 1:1 и разгром Николаева 5:0). Сейчас "львы" готовятся к новому сезону во Львове.
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