Товарищеский матч

Карпаты Львов – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Дуць, 3

Судьбу игры представителей Первой лиги на львовском стадионе Украина решил единственный гол, забитый уже на третьей минуте. Розыгрыш углового завершился точным ударом защитника Игоря Дуця, ​​буквально несколько дней назад ставшего игроком Карпат. Центрбек "зелено-белых" удачно сыграл на добивании и вывел львовян вперед.

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Подопечные Андрея Тлумака продолжали атаковать и имели еще несколько моментов (в одном из эпизодов после удара Климца за Ниву сыграла штанга), но голов больше не было. 1:0 – минимальная победа львовян.

Для Карпат это вторая победа на сборах (ничья с Вересом 1:1 и разгром Николаева 5:0). Сейчас "львы" готовятся к новому сезону во Львове.

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