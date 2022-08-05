Карпаты на своей официальной странице в Facebook объявили об аренде хавбека Юрия Тлумака из Зари.

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"У меня очень положительные впечатления, я счастлив, потому что вернулся в родной город. Играть за такой клуб – это серьезный вызов, ведь Карпаты – это команда, в которой я вырос. Здесь отличная атмосфера и хороший коллектив. Ребята меня встретили хорошо, никаких проблем не возникло. Я буду играть под руководством своего отца и это дополнительная ответственность, поскольку я не могу его подвести. Карпаты – это больше, чем клуб! Защищать зелено-белые цвета – большая честь для меня", – отметил Тлумак в комментарии пресс-службе "львов".

Полузащитник является воспитанником львовского клуба, а также находился в системе киевского Динамо, из которого окончательно ушел в январе 2022 года. Прошлый сезон Юрий начинал в Черноморце, где за 15 поединков отличился 1 голом.

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