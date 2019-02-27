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Карпаты сообщили, когда презентуют Хонгла и Йоду

18:37 45 Читати українською
Карпаты сообщили, когда презентуют Хонгла и Йоду
Мартин Хонгла / Фото: ФК Карпаты

Презентация новичков львовских Карпат состоится уже завтра, 28 февраля.

Завтра, 28 февраля, на своей базе в Брюховичах Карпаты представляют новичков – Мартина Хонгла и Карима Йоду, сообщает официальный сайт клуба.

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Презентация футболистов состоится в 14:00. После этого вице-президент Карпат Олег Смалийчук даст пресс-конференцию.

Отметим, что оба футболиста приняли участие в матче 19 тура УПЛ против Ворсклы, в котором "львы" одержали победу со счетом 4:0.

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Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Мартин Хонгла Мартин Хонгла Ворскла - Карпаты Карим Йода Карим Йода
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