Новачок Карпат Хонгла: Коли зустрівся з Мессі, запитав поради на майбутнє

Новачок Карпат Мартін Хонгла розповів про період кар'єри у Барселоні та розмову з Ліонелем Мессі.

"Я родом із надзвичайно красивого міста Яунде – столиці Камеруну. Там починав займатися футболом в академії Блеза Нкуфо, де провів три роки у теплій та сімейній атмосфері. Але паралельно вчився комп’ютерних технологій і якби не став футболістом, то напевно працював би айтішником.

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Барселона... для мене був надзвичайний досвід. Футболіст у якого з'являється шанс зіграти в Барселоні є дуже щасливим. В футболі лише наполегливою працею можна досягнути успіхів. Я тренувався з основною командою, черпав інформацію, ловив кожен момент.

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Коли виступав за молодіжну збірну Камеруну, спілкувався з Самуелем Ето'о. А коли зустрівся з Лео Мессі, то не просив селфі чи автограф, а запитав поради на майбутнє. Відповідь була очевидна – для того, щоб рости, потрібно постійно працювати. Щодня. Інакше немає шансу. Тому для мене на першому місці стоїть робота. В футболі чудес не буває. Все досягається лише важкою працею", – цитує Хонглу офіційний сайт Карпат.