Карпати повідомили, коли презентують Хонгла та Йоду

Презентація новачків львівських Карпат відбудеться вже завтра, 28 лютого.

Завтра, 28 лютого, на своїй базі у Брюховичах Карпати презентують новачків – Мартіна Хонгла та Каріма Йоду, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новачок Карпат Хонгла: Коли зустрівся з Мессі, запитав поради на майбутнє

Презентація футболістів відбудеться о 14:00. Після цього віце-президент Карпат Олег Смалійчук дасть прес-конференцію.

Зазначимо, що обидва футболісти взяли участь у матчі 19 туру УПЛ проти Ворскли, в якому "леви" здобули перемогу з рахунком 4:0.

Карпати знищили Ворсклу – Швед оформив хет-трик у дебютному матчі Фабрі в УПЛ