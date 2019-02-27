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Карпати повідомили, коли презентують Хонгла та Йоду

18:37 131 Читать на русском
Карпати повідомили, коли презентують Хонгла та Йоду
Мартін Хонгла / Фото: ФК Карпати

Презентація новачків львівських Карпат відбудеться вже завтра, 28 лютого.

Завтра, 28 лютого, на своїй базі у Брюховичах Карпати презентують новачків – Мартіна Хонгла та Каріма Йоду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Презентація футболістів відбудеться о 14:00. Після цього віце-президент Карпат Олег Смалійчук дасть прес-конференцію.

Зазначимо, що обидва футболісти взяли участь у матчі 19 туру УПЛ проти Ворскли, в якому "леви" здобули перемогу з рахунком 4:0.

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Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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Теги
Карпати Карпати Олег Смалійчук Мартін Хонгла Мартін Хонгла Ворскла - Карпати Карім Йода Карім Йода
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