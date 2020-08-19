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Карпаты сохранили профессиональный статус благодаря вмешательству мэра Львова, – СМИ

15:43 - Читати українською
Карпаты сохранили профессиональный статус благодаря вмешательству мэра Львова, – СМИ
Карпаты / ФК Карпаты

К тому, чтобы "львы" не исчезли с футбольной карты мира, приложило руку даже высшее руководство города.

Как сообщалось ранее, львовские Карпаты, несмотря на дисквалификацию за две неявки на календарные матчи прошлого сезона украинской Премьер-лиги, все-таки сумели сохранить профессиональный статус. На такое решение главным образом повлияло старание мэра Львова Андрея Садового, сообщает издание Meta Ratings.

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Глава города Льва лично лоббировал интересы Карпат на высшем уровне в Украинской ассоциации футбола и Профессиональной футбольной лиге. Как следствие, "зелено-белые" не лишились профессионального статуса и будут выступать в следующем сезоне во Второй лиге. Официально об этом должны объявить 21 августа на Конференции ПФЛ, где будет утвержден полный список участников Второй и Первой лиг.

К слову, Карпаты планируют выступать в группе А Второй лиги, однако, из-за трансферного бана могут рассчитывать лишь на тех игроков, которые ранее были заявлены за Карпаты (U-21 и U-19).

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Карпаты Карпаты Вторая лига Андрей Садовой
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