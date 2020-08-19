Карпати зберегли професіональний статус завдяки втручанню мера Львова, – ЗМІ

До того, аби "леви" не зникли з футбольної карти світу, долучилось навіть найвище керівництво міста.

Як повідомлялось раніше, львівські Карпати попри дискваліфікацію за дві неявки на календарні матчі минулого сезону української Прем'єр-ліги, все-таки зуміли зберегти професіональний статус. На таке рішення головним чином вплинуло старання мера Львова Андрія Садового, повідомляє видання Meta Ratings.

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Очільник міста Лева особисто лобіював інтереси Карпат на найвищому рівні в Українській асоціації футболу та Професіональній футбольній лізі. Як наслідок, "зелено-білі"не втратили професіональний статус і виступатимуть наступного сезону у Другій лізі. Офіційно про це мають оголосити 21 серпня на Конференції ПФЛ, де буде затверджений повний список учасників Другої та Першої ліг.

До слова, Карпати планують виступати у групі А Другої ліги, однак, через трансферний бан можуть розраховувати лише на тих гравців, які раніше були заявлені за Карпати (U-21 і U-19).

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