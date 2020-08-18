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Карпаты начнут следующий сезон во Второй лиге, – СМИ

18:46 - Читати українською
Карпаты начнут следующий сезон во Второй лиге, – СМИ
Тренировка Карпат / Сайт клуба

Карпаты все же будут выступать на профессиональном уровне в следующей кампании.

Львовский клуб начнет свой путь возрождения из Второй лиги, сообщает Sport.ua.

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Карпаты были дисквалифицированы из УПЛ 2019/20 после неявки на два матча. В СМИ фигурировали различные варианты будущего "львов" – от исчезновения до выступлений в Первой или Второй лиге. Совладелец Карпат Олег Смалийчук заверил, что клуб сохранит профессиональный статус и за 2 года попытается вернуться в элиту.

Напомним, полный список участников Второй и Первой лиги будет утвержден 21 августа на заседании ПФЛ.

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