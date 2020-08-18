Карпаты начнут следующий сезон во Второй лиге, – СМИ

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Луческу пригласил первого бразильца в Динамо, – СМИ
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Динамо может вернуть Артема КравцаУкраина — 16:28 2269
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Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄЛига Европы — 15:26 2665
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