Карпаты потерпели разгромное поражение в спарринге против новичка Первой лиги – видео голов и главных моментов

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Лига чемпионов 2020/21, первый квалификационный раунд: результаты игрового дня (LIVE)
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Луческу пригласил первого бразильца в Динамо, – СМИУкраина — 19:18 0
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Динамо может вернуть Артема КравцаУкраина — 16:28 2269
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Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄЛига Европы — 15:26 2665
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"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто пітиЛига Европы — 14:10 5739