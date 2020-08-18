toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ИНТЕР - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Карпаты потерпели разгромное поражение в спарринге против новичка Первой лиги – видео голов и главных моментов

20:38 - Читати українською
Карпаты потерпели разгромное поражение в спарринге против новичка Первой лиги – видео голов и главных моментов
Карпаты – Нива Т – 0:3

Карпаты провели второй товарищеский матч в рамках летней подготовки к сезону 2020/21.

После победы над дублем Львова (5:2) команда Романа Гнатива принимала тернопольскую Ниву, которая по итогам сезона 2019/20 поднялась из Второй лиги в Первую.

Карпаты начнут следующий сезон во Второй лиге, – СМИ

Гости усилиями Малащука открыли счет уже на 4 минуте поединка. Команды обменялись несколькими острыми моментами, но Ниве опять повезло больше – Скакун завершил комбинацию точным ударом в правый угол. Разгром Карпат оформился после перерыва, когда Процив хитро исполнил штрафной с 27-28 метров.

blog_ava
Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча
00:49
37821
Теги
Видеоновости Товарищеские матчи Карпаты Карпаты Нива Тернополь Нива Тернополь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Селтик
21:45
КР Рейкьявик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?