Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер Коваленко

Карпаты уступили Шахтеру (0:3) в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

В прошлом туре Карпаты неожиданно вырвали ничью у Динамо на НСК Олимпийский. Шахтер в параллельном матче впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Александрию, однако сохранил комфортный гандикап на вершине УПЛ. На неделе "горняки" вылетели из Кубка Украины после тяжелой битвы с Динамо.

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Луиш Каштру решил поберечь лидеров на Лигу чемпионов. Коноплянка, Пятов, Марлос, Исмаили и Кривцов из-за повреждений даже не поехали во Львов, а Тайсон и Мораес остались в запасе. Что интересно, в центре атаки Шахтера сегодня вышел Борячук. Это первое появление в старте для форварда под руководством Каштру – до сих пор он почти не попадал в заявку.

Уже на 10-й минуте встречи Борячук получил сказочный подарок от Пидкивки и открыл счет во встрече. Голкипер Карпат, выбивая мяч от своих ворот, умудрился попасть в ближайшего соперника. Шахтер без особых усилий получил преимущество.

В первой четверти матча была прогнозируемая картина: гости владели инициативой и контролировали мяч. А вот с созданием моментов у донецких резервистов все складывалось не так гладко – не хватало тонкого последнего паса, массированная оборона Карпат не пропускала мяч в свою штрафную площадь.

Шахтер сел глубже, выманивая соперников в прессинг. "Львы" приняли этот вызов и начали выше встречать фаворита. Не сказать, что подопечные Каштру уверенно разбивали прессинг Карпат – у них были серьезные проблемы с билдапом. Выход в атаку хромал на обе ноги, не помогало привлечение Степаненко, а хозяева регулярно перехватывали мяч на чужой половине.

Дженнингс дважды подкараулил "горняков" на ошибках. Воспользовавшись потерей Соломона, он сблизился с воротами Шахтера, вышел на хорошую ударную позицию, но немного не попал в нижний угол. Во второй половине первого тайма Карпаты атаковали даже больше: работали фланги, Понде грамотно открывался между центрбеками. Шахтер не мог перейти с мячом середину поля, лишь на последней минуте Тете из-за пределов штрафной размял Пидкивку.

После перерыва Карпаты продолжили активно прессинговать "горняков". Деде совсем немного не хватило, чтобы принять классный разрезной пас, а с дальним ударом хозяев справился Шевченко. Шахтер в начале тайма не создавал ничего, а единственный интересный выход в атаку завершился травмой Соломона. На поле вышли Болбат и Коваленко.

Виктор заменил Степаненко, получил капитанскую повязку, а уже через 2 минуты удвоил преимущество гостей. При подаче углового от Тете он легко выиграл верховую дуэль у Вакуленко и головой послал мяч в ворота. Оборона Карпат заколдовано наблюдала за эпизодом.

Эпический ляп Пидкивки и шедевр Тете в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 0:3

Карпаты огрызнулись шансом Деды, когда Шевченко ногой парировал удар соперника. Ну а после этого Шахтер снял все вопросы в матче, доведя счет до разгромного. Тете сместился по диагонали в центр и выстрелил издали прямо в "девятку". Пидкивка потерял ворота и выступал статистом в этой ситуации.

Карпаты старались, пытались забить гол престижа, но подачи не находили адресатов. Войкович хорошо подкручивал мяч со штрафного – мяч разминулся со штангой. На противоположном конце поля Сикан прямым ударом со стандарта проверил Пидкивку – тот наконец-то попал руками по мячу.

Шахтер достаточно спокойно победил со счетом 0:3, хотя провел посредственную игру. "Горняки" набрали 37 очков и оторвались от Динамо на 13 пунктов. В среду команда Каштру уже основным составом сыграет в Лиге чемпионов против загребского Динамо. Карпаты, имея 10 баллов, занимают 10-ю строчку в турнирной таблице.

Шахтер и Каштру: первые штрихи