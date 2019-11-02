Шахтар експериментальним складом розгромив Карпати, зігравши посередній матч – дикий фейл Підківки та джокер Коваленко

Карпати поступилися Шахтарю (0:3) в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

У минулому турі Карпати несподівано вирвали нічию в Динамо на НСК Олімпійський. Шахтар у паралельному матчі вперше в сезоні втратив очки, не зумівши обіграти Олександрію, однак зберіг комфортний гандикап на вершині УПЛ. На тижні "гірники" вилетіли з Кубка України після важкої битви з Динамо.

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

Луїш Каштру вирішив поберегти лідерів на Лігу чемпіонів. Коноплянка, Пятов, Марлос, Ісмаїлі та Кривцов через пошкодження навіть не поїхали у Львів, а Тайсон і Мораєс залишися в запасі. Що цікаво, в центрі атаки Шахтаря сьогодні вийшов Борячук. Це перша поява в старті для форварда під керівництвом Каштру – досі він майже не потрапляв у заявку.

Вже на 10-й хвилині зустрічі Борячук отримав казковий подарунок від Підківки та відкрив рахунок у зустрічі. Голкіпер Карпат, вибиваючи м'яч від власних воріт, примудрився влучити в найближчого суперника. Шахтар без особливих зусиль здобув перевагу.

У першій чверті матчу була прогнозована картина: гості володіли ініціативою та контролювали м'яч. А от зі створенням моментів у донецьких резервістів все складалося не так легко – бракувало тонкого останнього пасу, масована оборона Карпат не пропускала м'яч у власний штрафний майданчик.

Шахтар сів глибше, виманюючи суперників у пресинг. "Леви" прийняли цей виклик і почали вище зустрічати фаворита. Не сказати, що підопічні Каштру впевнено розбивали пресинг Карпат – у них були серйозні проблеми з білдапом. Вихід в атаку кульгав на обидві ноги, не допомагало залучення Степаненка, а господарі регулярно перехоплювали м'яч на чужій половині.

Дженнінгс двічі підстеріг "гірників" на помилках. Скориставшись втратою Соломона, він зблизився з воротами Шахтаря, вийшов на хорошу ударну позицію, але трішки не влучив у нижній кут. У другій половині першого тайму Карпати атакували навіть більше: працювали фланги, Понде грамотно відкривався між центрбеками. Шахтар не міг перейти з м'ячем середину поля, лише на останній хвилині Тете з-за меж штрафного розім'яв Підківку.

По перерві Карпати продовжили активно пресингувати "гірників". Деді зовсім трішки не вистачило, щоб прийняти класний розрізний пас, а з дальнім ударом господарів впорався Шевченко. Шахтар на початку тайму не створював нічого, а єдиний цікавий вихід в атаку завершився травмою Соломона. На поле вийшли Болбат і Коваленко.

Віктор замінив Степаненка, отримав капітанську пов'язку, а вже через 2 хвилини подвоїв перевагу гостей. Під час подачі кутового від Тете він легко виграв верхову дуель у Вакуленка та головою послав м'яч у ворота. Оборона Карпат зачаровано спостерігала за епізодом.

Карпати огризнулися шансом Деди, коли Шевченко ногою парирував удар суперника. Ну а після цього Шахтар зняв усі питання в матчі, довівши рахунок до розгромного. Тете змістився по діагоналі в центр і бахнув здалеку прямо в "дев'ятку". Підківка загубив ворота й виступав статистом у цій ситуації.

Карпати старалися, намагалися забити гол престижу, але подачі не знаходили адресатів. Войковіч добре підкручував м'яч зі штрафного – м'яч розминувся зі стійкою. На протилежному кінці поля Сікан прямим ударом зі стандарту перевірив Підківку – той нарешті влучив руками по м'ячу.

Шахтар досить спокійно переміг з рахунком 0:3, хоча провів посередню гру. "Гірники" набрали 37 очок і відірвалися від Динамо на 13 пунктів. У середу команда Каштру вже основним складом зіграє в Лізі чемпіонів проти загребського Динамо. Карпати, маючи 10 балів, посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці.

Шахтар і Каштру: перші штрихи